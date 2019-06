News Milan, Silvio Berlusconi torna a parlare del club rossonero: approva la scelta Giampaolo.

Silvio Berlusconi nella giornata di oggi è tornato a parlare di Milan. Lo ha fatto in occasione nella presentazione dell’ultimo libro di Arrigo Sacchi.

Nel corso del suo intervento, l’ex patron rossonero si è mostrato favorevole all’arrivo di Marco Giampaolo alla guida della squadra: «Mi sembra un allenatore al quale piace il bel gioco, ha mentalità offensiva e questo è fondamentale per vincere. Inoltre utilizza il modulo col trequartista. Nei prossimi giorni incontrerò Scaroni e gli chiederò di poter vedere Giampaolo, posso dirgli qualcosa di utile. Vorrei vedere un Milan con mentalità offensiva e in grado di mettere in campo un bel gioco. Ho fornito già diversi consigli a Scaroni. Forse la scelta di Giampaolo è qualcosa che discende dai consigli che gli ho dato».

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

A Berlusconi è stato anche domandato di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, due grandi ex giocatori del Milan che adesso sono figure dirigenziali importanti: «Li conosco come calciatori, non conosco le loro capacità dirigenziali».

Successivamente il leader del partito politico Forza Italia ha proseguito parlando di Antonio Conte e Gennaro Gattuso: «Avrei visto bene anche Conte al Milan, ci avevamo anche pensato in passato. Rino è stato un grande giocatore e ha dato tanto al club. Gli sono affezionato come persona e giocatore, però quando è diventato allenatore non avevamo le stesse idee sui moduli di gioco».

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it