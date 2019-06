News Milan: l’organigramma rossonero sta per completarsi, domani l’ufficialità di Massara.

Il Milan sta finalmente per completare il quadro dirigenziale. Paolo Maldini direttore tecnico e Zvonimir Boban Chief Officer Football sono ufficiali da venerdì. Adesso sono attesi altri due annunci: Frederic Massara e Marco Giampaolo.

Per quanto riguarda l’allenatore, a metà settimana arriverà finalmente l’ufficialità. Nei giorni scorsi si è liberato dal contratto con la Sampdoria, ora è libero di legarsi ai rossoneri. C’è l’accordo ormai da molto tempo: la scorsa settimana è stato a Milano e ha pranzato con Maldini, Boban e Ivan Gazidis per definire l’accordo. Manca davvero soltanto l’annuncio, atteso entro questa settimana, probabilmente fra mercoledì e giovedì.

Come riporta ‘Sky Sport’, il Milan invece annuncerà il nuovo direttore sportivo domani. Ormai non c’è nessun dubbio: sarà Frederic Massara il nuovo responsabile dell’area sportiva dei rossoneri. Quindi nelle prossime ora si occuperò anche l’ultima casella rimasta vuota a livello dirigenziale. Dopodiché si potrà iniziare a lavorare con forza sul calciomercato. Oggi c’è stato un altro importante incontro con l’agente di Jordan Veretout e Mario Rui, cioè Mario Giuffrida. In settimana è fissato anche un summit con il Sassuolo per Stefano Sensi, altro obiettivo del Milan per il centrocampo.

Redazione MilanLive.it

