La lista degli obiettivi del Milan è ancora in fase di costruzione. C’è anche Mario Rui, nonostante gli slot dei terzini al momento siano già occupati. Ieri con Mario Giuffredi si è parlato anche del napoletano, ma soltanto una chiacchierata generale.

Chi invece è molto forte sul terzino sinistro portoghese è il Torino. I granata si son già visti sfilare dalle mani dai rossoneri Rade Krunic, passato al ‘Diavolo’ dopo il corteggiamento di Urbano Cairo. Adesso il club piemontese non vuole fare lo stesso con l’ex Empoli e Roma, considerato il profilo ideale nel 3-5-2 di Walter Mazzarri. In Italia e con la Nazionale gli abbiamo sempre visto fare il classico terzino a sinistra, mai l’esterno a tutta fascia, ma ha le caratteristiche gli consentono di adattarsi anche a quel ruolo. Al momento il Toro pare in vantaggio rispetto al Milan, che può giocarsi la carta Marco Giampaolo, suo allenatore in Toscana. Prima, però, deve cedere qualcuno: Ricardo Rodriguez è bloccato, Diego Laxalt e Ivan Strinic possono andar via.

Calciomercato Milan, Fofana per il dopo Kessie

A proposito di Laxalt. L’uruguaiano rappresenta proprio il piano b del Torino in caso di mancato arrivo di Mario Rui. Non è un interesse nuovo, perché i granata avevano pensato a lui già in passato. Il Milan non si opporrà alla cessione, ma ha posto chiaramente delle condizioni e aspetta offerte. Ma la sfida sull’asse Lombardia-Piemonte non è ancora finita. Seko Fofana può diventare un altro confronto fra le due società. Il centrocampista dell’Udinese piace molto a Mazzarri, ma anche il Milan lo ha inserito nella lista dei possibili obiettivi, soprattutto in caso di addio di Franck Kessie. Un altro obiettivo comune è Kevin Bonifazi. La SPAL può riscattarlo proprio dal Torino per 10 milioni, ma la società di Urbano Cairo può contare su un contro riscatto inserito nell’operazione durante la scorsa estate.

Redazione MilanLive.it

