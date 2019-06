Calciomercato Milan: proposto il difensore Maripan dell’Alaves a Maldini, avanti la trattativa per Veretout.

La fase calda del calciomercato è ancora lontana. Il Milan però ha iniziato a muoversi, dopo aver completato l’organigramma. Chiuso l’acquisto di Rade Krunic (visite mediche oggi), si lavora per un altro centrocampista.

Jordan Veretout è stato individuato come il profilo migliore per Marco Giampaolo, in grado di agire sia da regista che da mezzala. Un giocatore tecnico, dinamico, bravo in fase di impostazione e in rifinitura, buon numero di gol. Ieri Mario Giuffredi, l’agente del francese, ha fatto visita al Milan in sede. L’incontro è andato a buon fine, ma adesso la palla passa a Maldini e Boban, i quali dovranno formalizzare un’offerta alla Fiorentina. Come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ di oggi, la Fiorentina vuole accontentare la sua richiesta di andar via, ma solo alle proprie condizioni: il club del nuovo patron Rocco Commisso non lo lascerà andar via per meno di 20 milioni. Una cifra non esagerata, ma pur sempre alta. Si tratta e a breve a Firenze potrebbe arrivare un email importante.

Calciomercato Milan, Maripan per la difesa

Ieri a Casa Milan c’è stato anche un altro incontro. Paco Casal e Alessio Secco hanno fatto visita a Maldini per proporre un difensore centrale: si tratta di Guillermo Maripan dell’Alaves, cileno classe 1994. E’ reduce da una buona stagione in Liga Santander con 25 presenze, fra campionato e Coppa del Re, e anche due gol. In questi giorni è impegnato con la sua Nazionale in Copa America. Un nome che non entusiasma, ma la società rossonera se l’è segnato sul proprio taccuino per eventualità. In difesa l’obiettivo è Dejan Lovren del Liverpool, ma serve uno sconto sul costo del cartellino e sullo stipendio. Gianluca Mancini e Joachim Andersen restano i sogni, due giocatori che conoscono il nostro campionato, rispettano i parametri del nuovo progetto e sono pronti a fare il grande salto. Investire su uno dei due, in attesa di Mattia Caldara, è la miglior mossa.

