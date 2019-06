CALCIOMERCATO MILAN – C’è una pista per il centrocampo del Milan che ad oggi sembra ancora non così certa e concreta, ma che potrebbe svilupparsi nel corso dell’estate.

Si tratta di quella che porta a Lucas Torreira, regista uruguayano classe ’96 che attualmente milita nell’Arsenal. L’ex calciatore della Sampdoria secondo molti addetti ai lavori rappresenta il rinforzo ideale per il centrocampo rossonero della prossima stagione, che probabilmente si schiererà a ‘rombo’ e dunque avrà bisogno (dopo l’addio sicuro di Bakayoko) di un vertice basso in grado di giocare il pallone e far girare la squadra con i giusti ritmi.

Calciomercato Milan, l’agente di Torreira apre a Giampaolo

Il fattore Marco Giampaolo, prossimo allenatore del Milan, potrebbe influire sul futuro di Torreira in rossonero. Lo ha ammesso anche Pablo Bentancurt, agente del centrocampista, intervenuto a Calciomercato.com che lo ha interpellato in esclusiva proprio riguardo al futuro del suo assistito attualmente in forza ai ‘Gunners’.

Queste le sue parole: “Non so nulla sull’interesse dei rossoneri, nessuno mi ha contattato. Ho appreso di questa possibilità tramite la stampa. Se la chiamata di Giampaolo potrebbe essere qualcosa di speciale per Lucas? Sì, chiaramente”. Il rapporto particolarmente positivo tra Torreira e mister Giampaolo potrebbe essere decisivo, anche se non sarà semplice. Il costo dell’operazione sarebbe molto alta, visto che l’Arsenal lo valuta almeno 40 milioni di euro, cifra che per il momento il Milan non sembra disposto a spendere a cuor leggero. La chiave potrebbe essere il sacrificio di Franck Kessie, centrocampista non così intoccabile della rosa rossonera e piuttosto gradito dalla squadra londinese. Le prossime settimane saranno decisive, ma intanto è importante l’apertura dell’agente di Torreira che potrebbe agevolare l’eventuale affare.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

