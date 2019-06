Calciomercato Milan: Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla del futuro di Stefano Sensi

Giornate di incontri a Casa Milan in questi ultimi giorni: oggi è toccato all’agente di Stefano Sensi incontrare Paolo Maldini. I rossoneri hanno bisogno di rinforzare il centrocampo e da diverso tempo seguono il giocatore di Sassuolo e Nazionale italiana.

Per il talentuoso centrocampista sarebbe pronto un contratto di cinque anni a 1,8 milioni di euro netti a stagione. Nella giornata di giovedì dovrebbe esserci l’incontro con il Sassuolo, che vuole almeno 20 milioni per cedere il cartellino del proprio gioiello. Il Milan al momento offre 15 milioni più bonus. Le parti dovranno incontrarsi per cercare un accordo.

Sassuolo, Sensi pronto al grande salto



Oggi ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato Roberto De Zerbi, che in questi anni in neroverde ha avuto modo di ammirare la crescita di Sensi. Anche grazie alle sue idee di gioco è diventato un centrocampista di alto livello, pronto al grande salto: “Se Sensi dovessere rimanere saremmo contenti tutti, se non volesse rimanere perché qualcuno lo cerca saremmo comunque contenti, perché un nostro giocatore va a migliorarsi. Saremmo felici del suo percorso, cercando di accompagnare qualche altro giocatore a fare lo stesso”.

Da tempo il Milan è sulle tracce di Sensi, e potrebbe trovare un accordo nei prossimi giorni. I rapporti tra le due società sono ottime, inoltre con Paolo Maldini a fare da intermediario, non dovrebbero sorgere problemi. Intanto due settimane fa, lo stesso De Zerbi, aveva dato garanzie ai potenziali acquirenti del regista neroverde: “Sensi è pronto per il grande salto”.

