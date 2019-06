Calciomercato Milan, Andersen parla del futuro e apre all’addio alla Sampdoria.

Con l’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan, non è escluso che in rossonero possa arrivare almeno un rinforzo dalla Sampdoria. I candidati principali sono il centrocampista belga Dennis Praet e il difensore centrale danese Joachim Andersen.

Il secondo oggi ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Goal.com ed ha parlato in maniera chiara del proprio futuro. Ha aperto ad un trasferimento lontano da Genova: «Potrebbe essere il momento di fare un salto nella mia carriera. Ho amato il mio periodo alla Sampdoria, ma forse è il momento di andare avanti per svilupparsi ulteriormente. Ci sono dei club interessati dai maggiori campionati europei che stanno discutendo con il mio agente. Prenderò una decisione a breve insieme alla mia famiglia e al mio agente».

Calciomercato Milan, Andersen apre all’addio alla Sampdoria ed elogia Giampaolo

Andersen vuole lasciare la Sampdoria e ammette che ci sono contatti per il suo trasferimento, ma non dimentica di ringraziare la sua attuale squadra: «Per me è molto importante che anche la Sampdoria possa beneficiare di un eventuale trasferimento. Ho così tanto da ringraziare per questo grande club. Sogno di giocare nei più grandi club del mondo e nei più grandi campionati del mondo».

Il giovane difensore danese ha speso anche parole di elogio per Marco Giampaolo, suo allenatore a Genova e destinato alla panchina del Milan: «Ha avuto un ruolo importante nella mia crescita. È conosciuto come uno dei migliori allenatori in Italia quando si tratta di organizzazione difensiva. Ho imparato molto da lui e mi ha reso un calciatore più completo». Il club rossonero è alla ricerca di rinforzi in difesa, ma va detto che Andersen costa 20-25 milioni di euro e non è facile accordarsi col presidente Massimo Ferrero.

