Il futuro di Daniele De Rossi è ancora incerto. Dopo il divorzio dalla Roma, non si sa quale potrà essere la sua nuova squadra. Improbabile rivederlo in Serie A, visto il suo legame alla maglia giallorossa.

Eppure, alcune società italiane ci hanno provato nei giorni scorsi. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, rivela che sono state Fiorentina e Milan a sondare la sua disponibilità per poi formulare un’offerta concreta. De Rossi, però, non prende in considerazione club della Serie A. La sua idea è quella di non “tradire” la Roma e i suoi tifosi, pertanto non vuole indossare maglie diverse da quella giallorossa in Italia. Lo aveva detto settimane fa e intende mantenere fede alla parola data.

Pertanto per il suo futuro rimangono aperte solamente piste estere. Una molto concreta riguarda il Boca Juniors, che ha già fatto una proposta. Adesso tocca al centrocampista romano dare una risposta. Nicolas Burdisso, suo ex compagno alla Roma, è oggi direttore sportivo degli Xeneizes e sta cercando di convincere Daniele a trasferirsi a Buenos Aires. Il giocatore starebbe valutando la possibilità di fare sei mesi in Argentina per poi approdare negli Stati Uniti, dove ci sono alcune franchigie della MLS (Major League Soccer) molto interessate a lui. Non va ancora completamente esclusa l’ipotesi di un ritiro per poi dedicarsi alla carriera da allenatore, la stessa intrapresa da suo padre Alberto.

