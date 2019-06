Milan News: nuove dichiarazioni di Diego Laxalt

Diego Laxalt la scorsa stagione non ha mai inciso, nemmeno da subentrato. Gattuso gli ha dato spazio, ma l’uruguaiano non ha ripagato come avrebbe potuto. Il terzino rossonero è attualmente in Copa America a giocare con la sua Uruguay.

Proprio dal ritiro della nazionale ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della sua crescita nel corso di quest’anno in rossonero: “Giocando al Milan ho cambiato spesso posizione in campo, ho fatto anche l’ala. In allenamento mi schieravo quasi sempre in quel ruolo, ci alternavamo perché siamo tanti in quella posizione. Nonostante quest, in partita giocavo spesso nella difesa a quattro. Questa situazione mi ha permesso di crescere, sono migliorato in marcatura e questo è fondamentale. Bisogna sempre migliorare”.

Milan-Laxalt: sarà addio?



Chiaramente il Milan cerca di meglio per rinforzare la fascia sinistra. Da terzino Laxalt non ha dato garanzie, mentre da esterno può comunque far numero e giocare qualche partita quando viene chiamato in causa.

L’idea però sarebbe quello di lasciarlo partire, qualora soprattutto arrivasse un’offerta importante. Nei giorni scorsi si parlava di un interesse di tre club per Laxalt, con il Milan che valuta il suo cartellino intorno ai 12 milioni di euro.

Ad inizio giugno il suo agente aveva rilasciato anche una dichiarazione, riferendo: “L’intenzione del giocatore è quella di rimanere nel club. Lui crede fermamente di potersi imporre in rossonero, però dobbiamo capire quale sarà la scelta della società e del nuovo allenatore. In questo momento sta bene al Milan e vuole continuare nel Milan. Aspetteremo le decisioni degli altri”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it