CALCIOMERCATO MILAN – Tutto da decifrare il futuro calcistico di Riccardo Montolivo, centrocampista difensivo del Milan che il prossimo 30 giugno si svincolerà dopo diversi anni nel club rossonero.

L’ex capitano ha effettivamente già dato l’addio alla maglia rossonera con un tweet piuttosto amaro, visto che nell’ultima stagione il tecnico Rino Gattuso non gli ha concesso neanche un minuto in gare ufficiali, relegandolo all’umile ruolo di riserva e di veterano ormai non più utile alla causa Milan.

Molte le voci riguardanti il futuro di Montolivo: si era parlato di una possibile esperienza in Turchia, nelle fila del Galatasaray, che però ha fatto sapere di non essere interessato al centrocampista classe ’85. In seguito si è parlato della tentazione Monza, società brianzola guidata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che poteva certamente puntare sul centrocampista vista la stima reciproca tra lui e gli ex ‘capi’ del Milan.

Oggi però è arrivata la smentita del direttore sportivo Filippo Antonelli, che interpellato da Binario Sport ha fatto capire come il Monza non punterà al rossonero: “Montolivo e Sorrentino? Sono due giocatori forti, ma non sono dei nostri obiettivi. Cerchiamo giocatori con un’età diversa per un progetto pluriennale”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

