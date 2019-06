MILAN NEWS – Con silenzio, umiltà e senza alcuna polemica o manifestazione è terminata da qualche settimana l’avventura di Riccardo Montolivo nel Milan.

Il centrocampista classe ’85 ha visto scadere il contratto che lo ha legato ai rossoneri per sette stagioni, nelle quali ha anche indossato la fascia di capitano, tolta dal suo braccio nel 2017 dopo l’arrivo della proprietà cinese che ha preferito insignire di questo onore Leonardo Bonucci.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Montolivo non ha mai aperto bocca nell’ultimo anno, che lo ha visto relegato in panchina e senza la possibilità di scendere mai in campo, neanche nelle coppe. Ma oggi è giunto il momento di parlare: approfittando del saluto ai suoi ormai ex tifosi, il numero 18 ha pubblicato su Instagram un post polemico nel congedarsi dal Milan: “7 stagioni con questa gloriosa maglia….4 anni con la fascia di Capitano al braccio.Poi…Mi hanno tolto la fascia e non ho fiatato…non ho potuto fare 1 solo minuto in campo e non ho fiatato…non ho avuto la possibilità di salutarvi nel mio stadio e non ho fiatato”

E ancora: “Tutto questo fiato risparmiato lo uso per urlare GRAZIE TIFOSI ROSSONERI, grazie da un Capitano e un uomo ferito, ma che continuerà ad andare a testa alta, consapevole di aver fatto sempre ed in ogni ambito il proprio dovere da professionista. Le ferite si cicatrizzano, l’amore per la maglia rimane per sempre…FORZA MILAN“.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it