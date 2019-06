Calciomercato Milan: domani giornata chiave per Veretout, Roma in fibrillazione.

Il Milan oggi ha visto il Real Madrid e si è parlato degli esuberi. Può diventare un obiettivo Dani Ceballos, ma nel frattempo per il centrocampo è sempre più forte la candidatura di Jordan Veretout.

Mario Giuffredi, agente del centrocampista francese, ha già incontrato Paolo Maldini e Zvonimir Boban nella sede rossonera. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà a ‘Sportitalia’, domani è una giornata da dentro o fuori per Veretout al Milan. La Roma è in attesa: è già pronta a chiudere per 25 milioni. Il francese però vuole aspettare i rossoneri, domani sera si capirà se Maldini, Boban e Frederic Massara andranno fino in fondo oppure no. In caso di risposta negativa, la società giallorossa andrà in pole e formalizzerà l’acquisto del giocatore entro l’inizio della prossima settimana.

Veretout è un giocatore che piace molto a Marco Giampaolo e il motivo è chiaro. Oltre al fatto che può giocare da mediano e anche da mezzala, ha grandi qualità tecniche ed ha anche un ottimo feeling col gol. Tira calci piazzati, che siano punizioni o rigori, e ha personalità. In un centrocampo da ricostruire, uno come lui potrebbe fare parecchio comodo. L’operazione con la Fiorentina può chiudersi sui 20 milioni circa. I rossoneri decideranno domani se andare fino in fondo oppure no. La volontà di Veretout è chiara: priorità massima al Milan, altrimenti andrà alla Roma.

Redazione MilanLive.it

