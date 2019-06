Calciomercato Milan, incontro con il Real Madrid: il sogno rossonero è Ceballos.

Nella giornata di ieri è emersa la notizia inerente un blitz odierno del Milan a Madrid per incontrare il Real. Una missione che può avere sia scopi di carattere diplomatico che riguardanti il calciomercato.

Quella dei Blancos è una bottega sempre cara, quindi prendere qualche giocatore della squadra di Zinedine Zidane non è affatto facile. Comunque ci sono un po’ di elementi in esubero e che possono andarsene dal Real Madrid. Circolano i nomi di Marcos Llorente, Jesus Vallejo, Mariano Diaz, Sergio Reguilon, Martin Odegaard e Dani Ceballos. Soprattutto quest’ultimo, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe il grande sogno del Milan.

Calciomercato Milan, incontro col Real Madrid per Ceballos?

Ceballos è un centrocampista di 21 anni ed ha grande talento, però nei Blancos non è riuscito ad affermarsi finora. Approdato al Real Madrid nell’estate 2017, proveniente dal Betis Siviglia per circa 16,5 milioni di euro, il ragazzo non è riuscito ancora ad esplodere. Nella Spagna Under 21 mostra sempre ottime cose, come abbiamo notato anche contro l’Italia all’Europeo, ma nel club madrileno ha concorrenti di alto spessore e per lui è facile affermarsi.

I rapporti con Zidane non sono buoni, motivo per il quale Ceballos è destinato ad andarsene. Più società sono sulle tracce del calciatore, però il Real Madrid ha fissato un prezzo molto alto. Secondo La Gazzetta dello Sport, la valutazione si aggira sui 50 milioni. Una cifra certamente proibitiva per le casse del Milan. Vedremo cosa emergerà dopo l’incontro tra le due dirigenze. Come detto in precedenza, il colloquio avrà anche scopi istituzionali. Ci sarà da capire se si potrà poi creare qualche interessante situazione inerente il calciomercato. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti.

