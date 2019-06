Calciomercato Milan, l’Hoffenheim fissa il prezzo di Kramaric: trattativa non facile.

Da qualche giorno circola il nome di Andrej Kramaric tra quelli accostati al Milan. L’attaccante croato è senza dubbio un rinforzo che farebbe molto comodo a Marco Giampaolo.

Nell’ultima stagione ha segnato 22 gol e servito 5 assist con la maglia dell’Hoffenheim. Il 27enne originario di Zagabria è approdato in Bundesliga nel 2016, proveniente dal Leicester City per circa 11 milioni di euro, e con la squadra tedesca ha complessivamente realizzato 58 reti in 130 presenze. 26 gli assist totali. Numeri niente male.

Calciomercato Milan, Kramaric: il prezzo dell’Hoffenheim

Ieri dalla Germania Sky Sport aveva annunciato l’accordo raggiunto tra il Milan e Kramaric, ma l’agente Vincenzo Cavaliere ha smentito. In questo momento non esiste una trattativa vera, solamente un gradimento da parte del club rossonero che deve ancora sfociare in negoziati concreti con le controparti. La dirigenza sta valutando più profili per rinforzarsi e deve tenere d’occhio anche il bilancio.

L’operazione Kramaric non è certamente a buon mercato. Oggi sia il Corriere dello Sport che Tuttosport spiegano che l’Hoffenheim vuole 40 milioni. Una cifra abbastanza alta e che il Milan adesso non può mettere sul piatto. Oltre a cercare uno sconto, magari offrendo dei bonus, il club rossonero deve pensare a cedere qualche giocatore per fare cassa. Servono alcune cessioni sia per realizzare plusvalenze a bilancio che per poi reinvestire sul calciomercato in entrata.

Gli indiziati alla partenza sono sempre i soliti. Si va da Gianluigi Donnarumma, valutato non meno di 60 milioni e con un ingaggio da 6 milioni netti annui, a Jesus Suso. Quest’ultimo ha una clausola rescissoria da 40 milioni, ma nessuno finora ha deciso di attivarla. Il Milan potrebbe anche accettare qualche milione in meno per vendere lo spagnolo. C’è poi Franck Kessie, senza dimenticare il rientrante André Silva.

