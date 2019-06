Calciomercato Milan, Giampaolo vuole Torreira a centrocampo: l’Arsenal stabilisce il prezzo.

L’organico del Milan subirà molti cambiamenti nei vari reparti. Il centrocampo è certamente un settore da rivoluzionare. Preso Rade Krunic dall’Empoli, adesso la società sta lavorando anche su altri rinforzi.

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che in cima alla lista di Marco Giampaolo c’è Lucas Torreira. Il 23enne uruguaiano è ritenuto l’innesto ideale per migliorare la mediana. Il nuovo mister rossonero lo conosce bene, avendolo allenato e valorizzato alla Sampdoria. I due hanno un buonissimo rapporto e ciò potrebbe favorire un eventuale trasferimento del giocatore a Milanello.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, obiettivo Torreira: l’Arsenal fissa il prezzo

Torreira è legato all’Arsenal da un contratto fino a giugno 2023 e i Gunners non intendono cedere il giocatore per meno di 35 milioni di euro. Due estati fa il club londinese investì 30 milioni per acquistare l’allora gioiello della Sampdoria e oggi non può venderlo ad una cifra uguale o inferiore. Anche perché il centrocampista sudamericano ha fatto bene in Premier League.

La trattativa non è ancora partita. L’agente Pablo Betancourt ha smentito contatti col Milan, pur ammettendo che una chiamata di Giampaolo sarebbe speciale. Nei prossimi giorni qualcosa potrebbe anche muoversi, perché Torreira effettivamente sarebbe un rinforzo ideale per il centrocampo rossonero. Ha caratteristiche che sarebbero molto utili. Uno come lui in mediana non c’è attualmente e dunque rappresenterebbe un valore aggiunto certamente.

Dall’Inghilterra è giunta notizia della disponibilità dell’Arsenal a cederlo, visto che servono alcune cessioni per aumentare il budget per il calciomercato in entrata. Unai Emery dispone di 40-45 milioni di sterline e gliene servono di più. Oltre a Torreira, anche Mesut Ozil e Henrikh Mkhitaryan possono lasciare Londra. Vedremo se il Milan si farà avanti concretamente per l’ex Sampdoria.

Calciomercato Milan, Giampaolo vorrebbe Schick: la Roma fissa il prezzo

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it