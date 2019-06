Calciomercato Milan, l’Arsenal può cedere Torreira: le ultime news dall’Inghilterra.

Non è un mistero l’interesse del Milan per Lucas Torreira, centrocampista che Marco Giampaolo accoglierebbe volentieri a Milanello. Il nuovo mister rossonero lo ha valorizzato nella Sampdoria e lo ritiene un rinforzo ideale per la mediana.

Nei giorni scorsi il giocatore ha ammesso che preferiva la vita in Italia a quella in Inghilterra, aprendo ad un possibile ritorno in Serie A. L’agente Pablo Betancourt ha negato l’esistenza di contatti con il Diavolo, però ha confessato che un’eventuale chiamata di Giampaolo sarebbe speciale dopo l’esperienza positiva avuta a Genova insieme.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, l’Arsenal disposto a cedere Torreira

Il Milan metterebbe volentieri le mani su Torreira, ma bisogna fare i conti con l’Arsenal. I Gunners hanno pagato 30 milioni di euro il cartellino del calciatore e non vogliono fare regali. Per meno di 35-40 milioni il centrocampista uruguaiano non lascerà Londra. Comunque dall’Inghilterra il Daily Mirror spiega che l’Arsenal è entrato nell’ordine di idee di sacrificare il 23enne nato a Fray Bentos, dato che c’è bisogno di aumentare il budget per la campagna acquisti. Unai Emery ha 40-45 milioni di sterline da poter spendere e non bastano per le sue esigenze. Alcuni giocatori andranno sacrificati. I nomi indicati sono quelli di Mesut Ozil, Henrikh Mkhitaryan e proprio Torreira. I Gunners hanno bisogno di innesti soprattutto in difesa, reparto troppe volte perforato nell’ultima stagione. Vedremo se il Milan si farà avanti per il centrocampista sudamericano, ritenuto adatto per rinforzare la mediana di Giampaolo. Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it