Calciomercato Milan, accordo con Kramaric? Arrivano le parole dell’agente.

In questi giorni si sta parlando con insistenza dell’interesse del Milan per Andrej Kramaric. Un attaccante croato che piace tanto al connazionale Zvonimir Boban, nuovo dirigente rossonero.

Nelle scorse ore Sky Sport Deutschland ha rivelato che ci sarebbe un accordo tra il Milan e il giocatore. Da trovare, invece, l’intesa con l’Hoffenheim. La società tedesca valuta non meno di 30 milioni di euro il proprio gioiello. Trattativa non semplice, considerando che ci sono anche altre pretendenti e il Diavolo deve stare attento al bilancio.

Calciomercato Milan, nessun accordo con Kramaric: l’agente nega le voci

Nonostante le indiscrezioni provenienti dalla Germania, l’agente di Kramaric ci ha tenuto a fare chiarezza sulla situazione. Ai microfoni di Radio Rossonera, Vincenzo Cavaliere si è così espresso sulle voci riguardanti il Milan: “Non c’è alcun contatto. Andrej si trova benissimo all’Hoffenheim che è un grande club. Ruolo? E’ una punta di grande movimento. Può giocare da falso 9, da seconda punta e dietro le punte. È un giocatore straordinario e completo“.

Stando alle parole del procuratore, il club rossonero non avrebbe avviato contatti per il calciatore. Comunque non è escluso che il Milan possa farsi avanti concretamente per Kramaric prossimamente. Come detto in precedenza, l’operazione non sarebbe affatto semplice. L’Hoffenheim non intende fare regali. L’attaccante croato è uno dei gioielli della squadra e solamente un’offerta particolarmente ricca potrebbe spingere la dirigenza tedesca a cederlo. 22 gol e 5 assist per l’ex Leicester City nell’ultima stagione. Le sue qualità tecniche, la sua duttilità tattica e il suo buon feeling con il gol farebbero molto comodo a Marco Giampaolo. Nel 4-3-1-2 potrebbe giocare con profitto da seconda punta. Vedremo se ci saranno sviluppi.

