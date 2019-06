Calciomercato Milan: in Germania parlano di accordo raggiunto con Kramaric, ora si tratta con l’Hoffenheim.

Andrej Kramaric si avvicina al Milan secondo i media tedeschi. ‘Sky.de‘ ha parlato addirittura di accordo già raggiunto fra la società rossonera e il giocatore, pronto al trasferimento in Italia.

L’attaccante croato è uno dei nomi proposti da Boban e convince molto società e allenatore. Adesso però si deve trattare con l’Hoffenheim, che non farà sconti. Costa molto, almeno 40 milioni. Giustamente, perché è reduce da una stagione di altissimo livello. Con Marco Giampaolo potrebbe fare benissimo. Sarebbe il partner ideale di Krzysztof Piatek, perché è un attaccante con un’ottima struttura fisica ma molto più mobile e dinamico. In carriera ha fatto l’esterno, il trequartista, la punta e la seconda punta.

Al Milan piace molto e questa indiscrezione è la prova lampante. Ma adesso bisogna fare il passo più difficile, cioè trovare l’accordo con il suo club di appartenenza. L’Hoffenheim non chiederà meno di 40 milioni. Kramaric non è giovanissimo: ha 28 anni ed è nel pieno della sua maturità calcistica. In questa stagione ha segnato 22 gol in 37 partite con anche 5 assist. Numeri importanti per un calciatore che è diventato titolare anche della Nazionale dopo l’addio di Mario Manzukic. Adesso si prepara ad un salto di qualità importante per la sua carriera.

L’idea di andare al Milan e trovare Boban lo stuzzica parecchio, così come anche ad altri suoi connazionali. Kramaric è cresciuto nella Dinamo Zagabria, proprio la squadra del nuovo dirigente rossonero. La stessa in cui gioca anche Nikola Moro, altro obiettivo del club di via Aldo Rossi. Il giocatore, 21 anni, è un centrocampista di grande qualità e considerato un potenziale crack. Costa fra i 10 e i 12 milioni di euro e il ‘Diavolo’ deciderà nelle prossime ore se prenderlo oppure no.

