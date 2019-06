Calciomercato Milan: nelle prossime 48 i rossoneri decideranno se acquistare o meno Nikola Moro.

Il calciomercato del Milan sta entrando finalmente nel vivo. Sono stati due giorni ricchi di incontri in sede, con Paolo Maldini e Boban attivissimi su più fronti. Tanti agenti visti in questi giorni e tanti giocatori proposti.

Il nuovo Chief Football Officer rossonero aveva fatto un nome: Nikola Moro, talentuoso centrocampista della sua Dinamo Zagabria. Quest’anno ha avuto diversi problemi fisici, ma ha grandissime qualità. Stando a quanto riportato poco fa da Gianluca Di Marzio a ‘Calciomercato – L’originale’, le prossime ore saranno decisive per questo possibile acquisto. I rossoneri si sono presi due giorni di tempo per decidere se andare fino in fondo o meno. La Dinamo Zagabria ha fissato il prezzo, che oscilla fra i 10 e i 12 milioni. A breve Maldini e Boban daranno la loro risposta. Riflessioni in corso per un giocatore in perfetta linea con i parametri imposti dalla proprietà. Moro è giovanissimo ed è considerato in patria un futuro campione.

Calciomercato Milan, idee Pereiro e Mykolenko

Nei tanti incontri di questi giorni a Casa Milan, come già detto in apertura, sono stati proposti molti giocatori. L’agente Paco Casal, accompagnato ieri da Alessio Secco, ha fatto il nome di Gastón Pereiro, promettente trequartista del PSV Eindhoven. Nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo è perfetto per agire dietro le punte, anche se quel ruolo è già occupato da Lucas Paquetà. Altro giro, altro nome. In giornata è uscita fuori l’indiscrezione su Vitaliy Mykolenko, terzino sinistro della Dinamo Kiev. Il giocatore, come confermato anche da Di Marzio, sarebbe stato proposto a Maldini e Boban da Andriy Shevchenko. L’ucraino è molto giovane, è dotato di grande spinta e qualità. Come terzino sinistro piace anche Mario Rui, ma per ora la situazione è bloccata per ovvi motivi. In rosa, ad oggi, ce ne sono tre in quel ruolo ed è inutile investire su altri profili. Prima di procedere bisogna attendere l’uscita di Ivan Strinic o Diego Laxalt.

