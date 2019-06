Calciomercato Milan, idea Mykolenko della Dinamo Kiev: le ultime news da Sky Sport.

Una mattinata di incontri presso la sede Casa Milan. Il primo ad arrivare in via Aldo Rossi è stato Giuseppe Riso, agente di Stefano Sensi. Il club rossonero vuole accelerare per assicurarsi il giocatore, ma non c’è ancora intesa col Sassuolo.

Successivamente sono arrivati Gerry Piccolillo e Daniele Piraino, avvocato e agente di Amadou Diawara. Un incontro interlocutorio tra le parti. Non c’è una trattativa avviata per il centrocampista guineano, che vuole lasciare Napoli per avere maggiore spazio. Con Carlo Ancelotti sente di non avere abbastanza considerazione e pertanto cerca una nuova sistemazione. Il Milan già a gennaio ci aveva pensato, ma non c’era disponibilità della società partenopea a cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni si capirà se vi saranno sviluppi concreti.

Calciomercato Milan, idea Mykolenko della Dinamo Kiev?

Alessandro Sugoni, giornalista esperto di calciomercato, a Sky Sport ha spiegato che durante il summit si è parlato anche di Vitaliy Mykolenko. Si tratta di un terzino sinistro di 20 anni che milita nella Dinamo Kiev. 31 presenze, 1 gol e 5 assist nell’ultima stagione con la squadra che fu anche di Andriy Shevchenko. Proprio Sheva, attuale commissario tecnico, lo ha convocato nell’Ucraina schierandolo come titolare della nazionale. Nelle quatto partite di qualificazione ad Euro 2020 è Mykolenko è sempre partito dal primo minuto.

Il Milan è alla ricerca di un laterale sinistro difensivo e finora l’obiettivo è sempre stato indicato in Mario Rui del Napoli. Comunque il club rossonero ne ha già tre in organico (Rodriguez, Laxalt e Strinic), pertanto dovrà cederne almeno due per evitare un sovraffollamento e anche per reperire risorse economiche utili per il bilancio.

