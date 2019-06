Calciomercato Milan, l’agente di Diawara in sede per parlare con Maldini.

Giornata di incontri presso la sede Casa Milan. Alle 10 è arrivato Beppe Riso, agente di Stefano Sensi. Dopo circa 45 minuti di colloquio con Paolo Maldini, ha poi lasciato via Aldo Rossi senza rilasciare dichiarazioni.

Successivamente sono arrivati Gerry Piccolillo e Daniele Piraino, avvocato e agente di Amadou Diawara. Lo rivelano i colleghi di calciomercato.com. Il colloquio è durato circa mezzora e serviva per capire se effettivamente si possa aprire una trattativa per il trasferimento del centrocampista del Napoli a Milanello. Il giocatore ha avuto poco spazio con Carlo Ancelotti e vorrebbe cambiare squadra. Già a gennaio Leonardo aveva pensato all’ex Bologna, però non ci fu l’apertura del club azzurro alla formula del prestito con diritto di riscatto. Piraino all’uscita da Casa Milan ha così parlato: «L’incontro è andato bene. La nuova società ha fatto una ottima impressione. Diawara? Non faccio dichiarazioni…».

Calciomercato Milan, colloquio con agente e avvocato di Diawara

Il Milan vuole rinforzare il proprio centrocampo e, dopo Rade Krunic, è alla ricerca di nuovi innesti. In queste ore c’è stata un’accelerata per Sensi e si spera di riuscire a chiudere col Sassuolo nei prossimi giorni. Diawara può essere un’altra idea della società rossonera. Al momento una trattativa non è ancora stata avviata, però possono esserci sviluppi in seguito all’incontro di oggi in sede. Dopo l’esperienza positiva a Bologna, il 21enne guineano non è riuscito ad esplodere in maglia azzurra e cerca una nuova sistemazione per dimostrare il proprio valore. Sicuramente un approdo a Milanello gli è gradito, ma serve capire se effettivamente Maldini imbastirà dei negoziati per Diawara.

Secondo i colleghi di Tuttomercatoweb.com, quello di oggi è stato un incontro interlocutorio in vista di una eventuale trattativa. Il Milan ha voluto conoscere le pretese economiche del Napoli e del calciatore per intavolare eventualmente dei negoziati nei prossimi giorni. Le parti potrebbero aggiornarsi prossimamente.

