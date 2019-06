Calciomercato Milan, si studia l’offerta per Kramaric dell’Hoffenheim: le ultime news.

Tra i giocatori accostati con maggiore insistenza al Milan in questi giorni c’è Andrej Kramaric. Si tratta di un attaccante croato che piace molto a Zvonimir Boban, suo connazionale e nuovo dirigente rossonero.

Con l’arrivo nell’organigramma societario dell’ex vice-segretario della FIFA, il club avrà una maggiore attenzione per i giocatori provenienti dalla zona balcanica: sia coloro che sono già affermati che i talenti emergenti. Dopo aver preso il bosniaco Rade Krunic dall’Empoli, il Diavolo punta a nuovi rinforzi. E tra i profili che interessano c’è Kramaric.

Calciomercato Milan, pronta l’offerta per Kramaric dell’Hoffenheim?

Secondo quanto spiegato dal Corriere dello Sport, il Milan sta ragionando su una possibile offerta da presentare all’Hoffenheim. Per avviare una trattativa servono almeno 30 milioni di euro. L’attaccante croato classe 1991 è stato protagonista di una buona stagione con 22 gol e 5 assist in 37 partite totali giocate. Il club tedesco ovviamente non intende fare regali e cercherà di guadagnare il più possibile dall’eventuale cessione del giocatore. Non ci sono solamente i rossoneri sulle tracce dell’ex Leicester City.

Kramaric può giocare sia da prima che da seconda punta. Gli piace soprattutto agire da seconda, dunque può essere una buona spalla per Krzysztof Piatek nel Milan. Ha maturato una buona esperienza ed è nel giro della Nazionale croata. C’era anche lui nel Mondiale di Russia 2018, quando la squadra del commissario tecnico Zlatko Dalic arrivò in finale con la Francia e perse. Ha giocatore tutte e sette le partite. Vedremo se il Milan deciderà di andare all’assalto del bomber dell’Hoffenheim. La dirigenza deve anche fare i conti con il bilancio e il Fair Play Finanziario.

