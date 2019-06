Calciomercato Milan: Rade Krunic è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per sostenere le visite mediche.

Inizia oggi la nuova avventura di Rade Krunic, primo acquisto del nuovo Milan. I rossoneri lo hanno strappato all’Empoli e alla concorrenza di Torino e Genoa per circa 8 milioni. Un’operazione avallata anche da Boban.

Il centrocampista è arrivato poco fa alla clinica ‘La Madonnina’, dove sta sostenendo in questi minuti le consuete visite mediche prima della firma del contratto. In giornata potrebbe andare a Milanello per test fisici e atletici per poi diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Un colpo a sorpresa quello di Paolo Maldini, che si presenta come nuovo direttore tecnico con un acquisto inaspettato ma importante.

Il centrocampo del Milan va ripopolato. A fine giugno diventeranno ufficiali tanti addii: dal ritorno al Chelsea di Tiemoué Bakayoko alle scadenze di contratto di José Mauri, Riccardo Montolivo e Andrea Bertolacci. Krunic rappresenta un’ottima alternativa ai titolari, può fare sia la mezzala che il trequartista e già conosce benissimo Marco Giampaolo. Fu proprio lui a farlo esordire circa tre anni fa all’Empoli. Per caratteristiche tecniche, si sposa perfettamente con le richieste dell’allenatore.

Redazione MilanLive.it

