Calciomercato Milan: domani rossoneri a Madrid per incontrare il Real.

Come riferito da Gianluca Di Marzio a ‘Calciomercato – L’originale’, domani il Milan sarà a Madrid per incontrare il Real. Potrebbero volare nella capitale spagnola Paolo Maldini, Zvonimir Boban e forse anche Frederic Massara.

Non c’è ancora certezza sul perché di questo viaggio. Potrebbe essere anche un semplice incontro istituzionale con José Angel Sanchez, l’uomo del calciomercato dei ‘Blancos’. Ma probabilmente le parti approfondiranno dinamiche di mercato: i rossoneri potrebbero chiedere informazioni sui tanti giocatori in uscita. Domani si cercherà di capire quali possano essere eventuali obiettivi di cui si potrebbe parlare. Di Marzio ha fatto delle ipotesi.

Considerando che il Milan cerca centrocampisti, c’è il nome di Dani Ceballos che vuole andar via, ma anche Marcos Llorente che non ha chiuso il trasferimento all’Atletico Madrid. Oppure Mariano Diaz o Martin Ødegaard. Dipende dalle valutazioni economiche di questi giocatori. Vediamo se ci sarà davvero il summit e come andrà a finire. Si attendono quindi aggiornamenti su questa questione. Il Real Madrid oggi è un supermercato perché in tantissimi sono in uscita, e molti di questi sono parecchio appetibili. I rossoneri potrebbero pensare a qualcuno di loro per fare il salto di qualità.

Redazione MilanLive.it

