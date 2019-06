Ricomincia la giostra degli incontri a Casa Milan. In questi giorni tantissimi agenti hanno incontrato Paolo Maldini e Zvonimir Boban come Mario Giuffredi e Giuseppe Riso. C’è stata anche la visita di Alessandro Lucci, agente di Jesus Suso e Davide Calabria.

Come riportato da ‘Sky Sport’, il noto procuratore è stato di nuovo in sede stamattina, arrivato verso mezzogiorno. Non ha parlato con i due ex giocatori rossoneri, ma con Frederic Massara. Secondo ‘Calciomercato.com’, Maldini e Boban sono a Madrid in queste ore, mentre il direttore sportivo (non ancora ufficiale) è rimasto in sede e incontrerà lui Lucci. Il discorso è legato chiaramente ai suoi due assistiti, cioè Calabria e Suso. Per quanto riguarda il primo, si parla ovviamente di rinnovo: prolungamento (oggi scade nel 2022) e con un aumento da 1,1 a 2 milioni.

Più intricata la situazione sullo spagnolo. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e ha una clausola da 38 milioni. La necessità del Milan di cedere potrebbe portarlo via dal capoluogo lombardo. Ma nessuno ad oggi è disposto a mettere sul piatto la cifra della clausola. C’era stato un sondaggio dell’Atletico Madrid, ma di fronte a quella cifra ha preferito non affondare. Lucci e la dirigenza si aggiorneranno su queste due situazioni.

Redazione MilanLive.it

