Calciomercato Milan | Ceballos, Borja Mayoral, Theo Hernandez, Kovacic: le ultime news da Sportmediaset.

Nella giornata di ieri c’è stato il noto viaggio di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara in Spagna per incontrare il Real Madrid. Un blitz sia per scopi istituzionali che legati al calciomercato.

Il nome forte che viene accostato al Milan in queste ore è quello di Dani Ceballos, centrocampista di grande talento che sta facendo bene all’Europeo Under 21 con la Spagna ma che con Zinedine Zidane non trova spazio. Secondo Sportmediaset c’è cauto ottimismo sulla possibilità di portare il giocatore a Milanello. L’offerta messa sul piatto dal club rossonero per l’ingaggio del ragazzo è superiore a quella di altre pretendenti. Il Real Madrid non chiude al prestito, ma vuole l’obbligo di riscatto e intende incassare 40 milioni di euro.

C’è maggiore apertura per quanto riguarda Borja Mayoral, attaccante di rientro dal prestito al Levante. E’ un’idea nel caso in cui venisse ceduto Patrick Cutrone. Più complicata la pista che porta al terzino sinistro Theo Hernandez, sul quale ci sono pure Juventus e Napoli.

Sportmediaset rivela anche che Zvonimir Boban si sta muovendo in prima persona per convincere Mateo Kovacic, rientrato dal prestito al Chelsea. C’è pure l’Inter, che però lo considerano un piano B rispetto a Nicolò Barella del Cagliari. Il Milan sarebbe più convinto e pronto a riconoscergli un ingaggio da circa 4 milioni netti annui. La volontà del calciatore può ammorbidire il presidente Florentino Perez, che al momento valuta il croato circa 40 milioni. Kovacic non rientra nei piani di Zidane e il Real Madrid ha la necessità di vendere dopo aver investito molti soldi nel calciomercato in entrata in queste settimane.

