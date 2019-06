Calciomercato Milan, mancano offerte per Suso: ecco perché può restare.

Da settimane si parla del futuro di Jesus Suso, giocatore molto discusso nel corso dell’ultima stagione. Infatti, il suo rendimento è stato altalenante e non sono mancate le critiche.

Leggendo semplicemente i numeri dell’esterno offensivo del Milan (8 gol e 9 presenze in 41 presenze) si direbbe che la sua annata non è stata affatto pessima. Ma va detto che da poco prima di metà novembre lo spagnolo è scomparso per mesi, risvegliandosi poi solo nelle ultimissime partite di campionato. Viste sia le esigenze di bilancio rossonere che il modulo (4-3-1-2) di Marco Giampaolo, l’ex Liverpool è stato ritenuto tra i sacrificabili della sessione estiva del calciomercato.

Calciomercato Milan, Suso resta? Non ci sono offerte

Suso nel contratto ha una clausola da 40 milioni di euro e al Milan non dispiacerebbe incassare tale cifra. Infatti, nel gennaio 2015 il giocatore fu pagato meno di 500 mila euro e pertanto ci sarebbe la possibilità di mettere a bilancio una buona plusvalenza. Il problema è che per il momento nessun club si è fatto avanti mettendo sul piatto 40 milioni. Si era parlato dell’interesse dell’Atletico Madrid, che però non intende investire così tanto e al momento sembra più concentrato sul colpo Joao Felix del Benfica.

Come confermato dal Corriere della Sera, il numero 8 rossonero sembra destinato a rimanere a Milano. Se non arrivano offerte ritenute valide dal Milan, lo spagnolo resterà. Nella giornata di ieri il suo agente Alessandro Lucci è stato in sede per discutere del futuro di Suso. Vedremo se effettivamente l’esterno offensivo nato a Cadice alla fine rimarrà effettivamente oppure se cambierà squadra. Giampaolo dovrebbe un po’ reinventarlo tatticamente se dovesse puntare sul modulo 4-3-1-2.

