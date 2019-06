Calciomercato Milan, il grande sogno per l’attacco è Vinicius Jr del Real Madrid.

Nella giornata di ieri c’è stato un blitz in Spagna da parte di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara. I tre dirigenti del Milan hanno avuto un incontro con il Real Madrid.

Si è trattato di un colloquio sia di carattere istituzionale, per rinsaldare i rapporti storicamente buoni con il club madrileno, che utile per parlare di calciomercato. Nella squadra di Zinedine Zidane ci sono alcuni esuberi che farebbero molto comodo a Marco Giampaolo. Ovviamente assicurarsi giocatori dei Blancos non è facile, dato che hanno valutazioni molto alte.

Calciomercato Milan, sogno Vinicius Jr del Real Madrid?

In queste ore tanti calciatori del Real Madrid vengono accostati al Milan. Si va dal centrocampista Dani Ceballos al terzino sinistro Theo Hernandez, da un altro centrocampista come Martin Odegaard all’attaccante Borja Mayoral. Qualcuno ha azzardato facendo pure i nomi di top player come Isco e Marco Asensio, ma ci sembra fantamercato.

Oggi il quotidiano La Repubblica associa al Milan un altro profilo che ci sembra difficile vedere in maglia rossonera nella prossima stagione. Si tratta di Vinicius Jr, attaccante brasiliano classe 2000 che sembra un po’ dividere Florentino Perez e Zidane in casa Real Madrid. Il presidente vorrebbe tenerlo in squadra, mentre l’allenatore preferirebbe mandarlo in prestito altrove per farlo giocare con maggiore continuità.

Per il Milan si tratta di un sogno. Vinicius Jr è approdato in Spagna dopo un grande investimento: circa 45 milioni di euro finiti nelle casse del Flamengo. Il club di Rio de Janeiro è lo stesso dal quale Leonardo ha acquistato Lucas Paquetà per 35 milioni più bonus. Storicamente i rubronegri hanno un settore giovanile in grado di produrre talenti molto interessanti.

