Calciomercato Milan: rilancio dei rossoneri per Veretout nella notte, si punta a pareggiare l’offerta della Roma.

Chiusa la telenovela Stefano Sensi, ormai ad un passo dall’Inter per una cifra complessiva di 30 milioni, ora si apre la corsa a Jordan Veretout. Oggi ci si aspettava una decisione definitiva del Milan, ma non si è verificato.

L’offerta dei rossoneri è stata considerata insufficiente dalla Fiorentina. Via libera quindi per la Roma, fortemente interessata al giocatore. Lunedì è previsto un incontro con la società giallorossa, disposta a mettere sul piatto i 25 milioni chiesti dalla viola. Milan superato? A quanto pare, non ancora. Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, nella notte ci sarebbe stato un rilancio dei rossoneri, intenzionati a pareggiare l’offerta di ingaggio della Roma. Ci si è avvicinati ai 2,5 milioni, ora bisogna stabilire i bonus in caso di qualificazione in Champions League.

Il #Milan non si arrende: rilancio nella notte per #Veretout, vuole pareggiare l’offerta ingaggio della #Roma (che ha fissato un incontro per lunedì) — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) 21 giugno 2019



Veretout è considerato un profilo ottimo per lo stile di gioco di Marco Giampaolo. Dopo aver perso Sensi, il Milan non vuole farsi sfuggire anche quest’altro obiettivo. Il francese, nel 4-3-1-2 del nuovo tecnico, può fare il vertice basso ma anche la mezzala. Considera finita la sua esperienza alla Fiorentina, il Diavolo lo stuzzica ma per il momento la Roma sembra avanti, più defilato il Napoli. Ma i rossoneri non mollano.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it