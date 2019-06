News Milan: il nuovo allenatore Marco Giampaolo potrebbe inserire Daniele Bonera nel suo staff.

Marco Giampaolo è da qualche giorno il nuovo allenatore del Milan in via ufficiale. Oggi sono arrivate anche le prime dichiarazioni. Già da settimane però è nota la scelta del club, così come erano emersi nomi sui membri del suo staff.

Ma c’è una novità emersa in queste ore. A riferirla è Carlo Pellegatti, noto giornalista e super tifoso del Milan, nonché vicino a fonti del club. Pare che tra lo staff di Giampaolo potrebbe figurare Daniele Bonera, ex difensore rossonero dal 2006 al 2015. Non è ancora noto il ruolo che potrebbe avere nello specifico. Il suo contratto con il Villarreal scadrà il prossimo 30 giugno, e all’età di 38 anni sarà ufficialmente svincolato.

Bonera nello staff di Giampaolo?



Si attendono aggiornamenti su quale sarà il ruolo, qualora tornasse al Milan, di Bonera nello staff di mister Giampaolo. Nella squadra del tecnico ex Sampdoria ci dovrebbero essere i seguenti profili: il vice sarà Francesco Conti, mentre Fabio Micarelli sarà il collaboratore tattico e Salvatore Foti il collaboratore tecnico. Arriverà anche Stefano Rapetti, preparatore atletico che ha lavorato con José Mourinho all’Inter e al Manchester United. Samuele Melotto sarà lo specialista in analisi dei dati Gps. Potrebbe arrivare anche Francesco Calzona, ex vice di Maurizio Sarri. Mentre resta da definire chi sarà il preparatore dei portieri.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

