CALCIOMERCATO MILAN – Rivoluzione Milan a centrocampo. Sembra proprio che la linea mediana rossonera dell’ultima stagione sia destinata ad essere completamente ribaltata.

Stravolgimenti che riguardano ovviamente movimenti sia in entrata che in uscita. Non a caso il Milan ha già effettuato il primo colpo in mezzo al campo, acquistando Rade Krunic dall’Empoli, e allo stesso tempo è già certo di dover dire addio a quattro componenti del reparto: Montolivo, Mauri e Bertolacci sono ufficialmente svincolati per scadenza di contratto mentre il francese Bakayoko è ritornato al Chelsea dopo un solo anno di prestito con il Milan.

Calciomercato Milan, Kessie sacrificato? La Premier League lo attende

I giornali nostrani pullulano di notizie e di nomi riguardanti possibili acquisti a centrocampo del nuovo Milan, ma non è da escludere che arrivino altre cessioni onerose, sacrifici più o meno dolori dello stesso reparto che possano aiutare i rossoneri ad ottenere plusvalenze preziose.

Non è infatti escluso che Franck Kessie possa lasciare il Milan durante la sessione estiva in corso. Il centrocampista classe ’96 viene da una stagione altalenante, nella quale ha mostrato le sue solite qualità da mastino di centrocampo, senza disdegnare qualche gol importante, ma a livello caratteriale si è segnalato per alcuni episodi non così idilliaci. Su tutti la lite in mondovisione con Lucas Biglia durante il derby di ritorno.

Secondo il Corriere dello Sport il futuro di Kessie potrebbe essere in Premier League: sono ben tre le società inglesi interessate alle qualità dell’ivoriano. L’Arsenal, che in realtà da tempo lo segue con minuzia, il Tottenham vice-campione d’Europa ed ora anche il West Ham. Sondaggi già avviati da parte delle tre inglesi con il Milan, che valuta il proprio mediano tuttofare almeno 35 milioni di euro. Con un’eventuale cessione di Kessie i rossoneri andrebbero alla caccia di Lucas Torreira, regista preferito da mister Giampaolo per il suo nuovo corso milanista.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

