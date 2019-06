Calciomercato Milan: aumentano le pretendenti per Joachim Andersen. La Roma prepara l’offerta e ha l’asso nella manica: Gregoire Defrel.

Il Milan segue da tempo Joachim Andersen, considerato il principale obiettivo per rinforzare la difesa. Marco Giampaolo lo conosce bene, avendolo allenato nel corso dell’ultima stagione alla Sampdoria.

Il problema, come spesso accade ultimamente con certi giocatori promettenti e giovani, è chiaramente il prezzo. Massimo Ferrero chiede addirittura 35-40 milioni per il difensore centrale. Ha già rifiutato offerte dall’Arsenal vicine ai 25 milioni (si tratta di una doppia offerta per lui e Praet, di circa 50 milioni per entrambi).

Andersen, pronto l’assalto della Roma



Secondo i colleghi di calciomercato.com la Roma sarebbe pronto all’assalto di Andersen, soprattutto nel caso di probabile cessione di Kostas Manolas. I giallorossi però vorrebbero avanzare un’offerta con l’aggiunta di una contropartita tecnica: Gregoire Defrel, giocatore apprezzato dal nuovo allenatore Eusebio Di Francesco.

Chissà che l’inserimento di questo giocatore possa far abbassare le pretese economiche del presidente Ferrero. Le pretendenti non mancano però, dunque il numero uno blucerchiato è forte della possibilità che si crei una vera e propria asta. Già l’Arsenal ha mandato offerte, così come è noto l’interesse del Tottenham. In Italia è forte l’interesse di Milan e Juventus.

Attualmente i centrali a disposizione del futuro allenatore Marco Giampaolo, sono soltanto Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. Ricordiamo infatti che Cristian Zapata è andato in scadenza, mentre Mattia Caldara è infortunato e non sarà a disposizione per l’inizio della prossima stagione. Serviranno dunque almeno due centrali e nel corso dell’estate va necessariamente tappato il buco.

È caldissima la pista che porta ad Ozan Kabak dello Stoccarda, con il Milan pronto a pagare la clausola rescissoria di 15 milioni e convincere il giocatore a vestire rossonero. Chissà se ci sarà anche un tentativo per Andersen, oppure i rossoneri vireranno su altri obiettivi per rinforzare il reparto centrale della difesa.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

