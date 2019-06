Calciomercato Milan: Massara voleva trattenere De Rossi alla Roma, ora potrebbe fare un tentativo in rossonero.

Daniele De Rossi non è soltanto un’ipotesi. Il Milan ci ha già provato e probabilmente lo farà ancora. La società tutta stima il centrocampista, reduce dal chiacchierato addio alla Roma.

Oltre ad avere un ottimo rapporto con Marco Giampaolo, al quale qualche tempo fa chiese di entrare nel suo staff in futuro, la società rossonera potrebbe puntare su Frederic Massara, il quale consigliò alla proprietà della Roma di tenere il capitano in rosa. James Pallotta però ha preferito non prolungare il contratto del capitano, costretto così ad un triste addio. Un tentativo il nuovo direttore sportivo rossonero per il centrocampista lo farà. C’è anche il Bologna. Il giocatore attualmente è in vacanza e rientrerà nei prossimi giorni. Valuterà tutte le offerte e prenderà una decisione a inizio settimana prossima.

De Rossi porterebbe al Milan esperienza e qualità. Ma al momento è fuori budget perché ha uno stipendio da top player. Soprattutto, ha 36 anni ed è completamente fuori dai parametri imposti da Elliott Management, che non vuole ingaggiare giocatori che non possono garantire plusvalenze. Daniele arriverebbe a parametro zero e sarebbe sicuramente un buon innesto. Ma ad oggi ci sembra di difficile realizzazione. E lui potrebbe decidere di non vestire un’altra squadra italiana.

Redazione MilanLive.it

