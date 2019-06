Calciomercato Milan: Saint-Maximin sarebbe vicino al Newcastle, operazione da 25 milioni.

Per lungo tempo il Milan è stato vicino ad Allan Saint–Maximin del Nizza. Leonardo ci aveva provato concretamente a gennaio, per vari motivi non è riuscito a chiudere. Nel frattempo ha tenuto vivi i contatti.

Nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso avrebbe fatto parecchio comodo perché una classica ala, rapido e molto abile nel dribbling. Se fosse arrivato nel recente calciomercato invernale, probabilmente i rossoneri avrebbero avuto maggiori chance di andare in Champions League. Ma così non è stato. Il Milan ha continuato a tenere contatti col Nizza e col giocatore, pronto al grande salto: in varie interviste aveva aperto le porte al Diavolo, assicurando la sua partenza dal Nizza (con cui è in scadenza nel 2020). Adesso Leonardo non c’è più, ma soprattutto non c’è Gattuso e il 4-3-3. C’è Marco Giampaolo e il suo 4-3-1-2, un modulo senza ali.

Calciomercato Milan, Newcastle su Saint-Maximin

Saint–Maximin è quindi fuori dai piani di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara. L’opzione è totalmente scemata per ovvi motivi. Nel frattempo il giocatore continua a spingere per lasciare il Nizza: troppe le incomprensioni con l’allenatore Patrick Vieira e la società. Stando a quanto scrive Nice Matin, il francese sarebbe molto vicino al Newcastle. L’operazione potrebbe costare circa 25 milioni. E attenzione, perché i Megpies hanno annunciato l’addio di Rafa Benitez e starebbero pensando a Gattuso come nuovo allenatore. Sarebbe davvero uno strano caso del destino. Intanto anche gli altri profili sondati da Leonardo sono fuori dai piani del nuovo Milan: Gerard Deulofeu era un’idea forte, ma adesso ci sta pensando il Napoli e altri club, nessuna voce sui rossoneri. L’altro esempio lampante è Everton, il brasiliano su cui Leonardo puntava tantissimo. L’affare è saltato, ora l’ex dirigente rossonero potrebbe portarlo al Paris Saint-Germain.

Redazione MilanLive.it

