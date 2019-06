Calciomercato Milan: Rodriguez potrebbe pensare di andar via. Fiorentina, Schalke, Lipsia e Arsenal lo cercano.

Il Milan fa sul serio per Theo Hernandez, terzino sinistro in uscita dal Real Madrid. Dopo il summit di giovedì scorso nella capitale spagnola, ieri Paolo Maldini lo ha incontrato ad Ibiza. Il profilo piace molto al club rossonero.

Per un terzino che viene, almeno due che devono andare. Diego Laxalt e Ivan Strinic non rientrano nei progetti ma occhio anche a Ricardo Rodriguez. Lo svizzero è uno dei giocatori che ha maggior mercato della rosa: questo potrebbe portare il Milan a ragionare su una sua possibile uscita, magari con la permanenza di Laxalt. Ma queste sono soltanto supposizioni. Reali invece l’interesse, forte, di almeno quattro squadre per l’ex Wolfsburg. Una di queste è la Fiorentina: Vincenzo Montella lo segnalò a Massimiliano Mirabelli nell’estate del 2017, ora gli piacerebbe averlo di nuovo con sé. Ma ci sono anche altre opzioni, più appetibili rispetto a quella viola.

Stando a quanto scrivono i colleghi di Calciomercato.com, lo Schalke 04 è la società che lo ha cercato con più insistenza in questi ultimi due anni. Ma in Bundesliga c’è anche il Lipsia che lo segue da tempi non sospetti. Lui è cresciuto molto calcisticamente in Germania: al Wolfsburg era uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Al Milan non ha fatto male ma è anche vero che da lui ci si aspettava qualcosa in più. Chiaramente Marco Giampaolo apprezza sicuramente le sue qualità: il nuovo allenatore punta molto sulle proprietà tecniche e Rodriguez ha un sinistro davvero molto educato. Gennaro Gattuso lo considerava il regista di fascia. L’ultima squadra che potrebbe fare un’offensiva per lo svizzero è l’Arsenal, sollecitato dall’amico Granit Xhaka. Già in passato si era parlato di un interesse dei Gunners, ora potrebbe tornare di moda. E chissà, magari finire in un ipotetico affare Lucas Torreira, il quale spinge per tornare in Italia e alle dipendenze di Giampaolo.

