CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ed il Torino hanno ambizioni diverse in vista della prossima stagione: i rossoneri vogliono tornare tra le prima quattro del campionato, così da qualificarsi alla prossima Champions League, mentre i granata proveranno a migliorare il settimo posto conquistato nell’ultima stagione.

Calciomercato Milan, doppia sfida al Torino per due terzini mancini

Nonostante la sostanziale differenza di obiettivi stagionali e anche di fatturato e prestigio societario, Milan e Torino sono accomunati dal mercato estivo. Diversi infatti i nomi che legano rossoneri e torinesi nella sessione appena cominciata, soprattutto quelli che riguardano la difesa.

Come riportato dal quotidiano piemontese Tuttosport, Milan e Toro sarebbero invischiati un doppio duello per due terzini sinistri che sembrano far gola ad entrambe le squadre. Il primo è Nicola Murru, difensore laterale sardo in forza alla Sampdoria. L’altro è Mario Rui, portoghese del Napoli che ha già fatto sapere tramite il proprio agente come sia ormai deciso a lasciare la Campania e trasferirsi in estate altrove.

Sia Murru che Mario Rui sono ormai da tempo due pallini di Marco Giampaolo. L’attuale allenatore del Milan ha già lavorato con entrambi i terzini, ai tempi di Sampdoria ed Empoli, tanto da averli fatti maturare, crescere e aiutati a diventare dei calciatori di primo piano. Tutti e due farebbero comodo al Milan, soprattutto se dovesse partire Ricardo Rodriguez, che ha diverse richieste dall’estero.

Occhio però alla concorrenza del Torino: il tecnico Walter Mazzarri ha chiesto fortemente un investimento sulla corsia mancina per il suo 3-5-2, un esterno che possa giocare su tutta la fascia e che sia abile sia in fase difensiva che in quella di spinta. Murru e Mario Rui sono nel mirino granata, ma la squadra di Cairo potrebbe ‘accontentarsi’ anche di Diego Laxalt, esterno del Milan che difficilmente resterà in rossonero.

