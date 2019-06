Calciomercato Milan, affare Kabak: rossoneri in vantaggio sul Bayern Monaco.

Ozan Kabak continua ad essere l’obiettivo del Milan per rinforzare la difesa. Il 19enne difensore centrale turco è ritenuto un talento adatto alle esigenze della retroguardia rossonera.

Nell’ultima stagione è retrocesso dalla Bundesliga con lo Stoccarda e ciò ha attivato una clausola rescissoria da 15 milioni di euro per liberarlo. Essa può essere esercitata fino al 30 giugno e il Milan ha deciso di fare l’investimento su questo prospetto. Ma è in buona compagnia, dato che pure il Bayern Monaco negli ultimi giorni ha deciso di inserirsi e di puntare sul giocatore.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato, Milan o Bayern Monaco? Kabak deve decidere

Nella giornata di ieri gli agenti di Kabak sono stati a Casa Milan per un summit importante. Dalle prime news circolate risultava una distanza tra l’ingaggio offerto dalla società rossonera e quello richiesto dall’entourage del calciatore. Comunque la proposta è stata migliorata e dunque adesso si attende una decisione del ragazzo entro venerdì.

Secondo quanto spiegato da Sky Sport, il Milan è in vantaggio sul Bayern Monaco. Infatti, la squadra rossonera può garantire maggiore spazio e dunque più continuità di impiego a Kabak. A breve si conoscerà la volontà del difensore cresciuto nel settore giovanile Galatasaray e approdato allo Stoccarda nel gennaio 2019 per 11 milioni. Nonostante la giovanissima età, Ozan viene ritenuto già pronto per fare bene in una piazza importante. Adesso resta da capire che scelta effettuerà per il proprio futuro.

Redazione MilanLive.it

