Calciomercato Milan: secondo Gianluca Di Marzio, la società rossonera sta preparando l’offerta per Torreira.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe preparando un’offerta per Lucas Torreira. Non si sanno ancora le cifre di questa possibile proposta, ma il club ci sta lavorando.

Marco Giampaolo lo considera il miglior rinforzo possibile per il centrocampo. Il regista, nel suo sistema di gioco, è un ruolo cruciale: avere qualcuno che già conosce le dinamiche del nuovo allenatore sarebbe un grande aiuto. Convincere l’Arsenal però è molto difficile: l’uruguagio ha fatto una grande stagione in Premier League e non vuole in nessun modo privarsene. Il giocatore però spinge per il ritorno in Italia, dove ritroverebbe proprio il vecchio allenatore Giampaolo, decisivo per la sua crescita, e soprattutto il paese che lo ha aiutato ad imporsi come calciatore.

Tra l’altro, come spiega Massimo Marianella, Torreira ha una fidanzata italiana, un altro buon motivo per tornare in Italia. Per questi motivi il calciatore potrebbe andare in pressing sulla società per farsi liberare, ma non sarà comunque facile. I Gunners chiederanno una cifra più alta rispetto a quella spesa un anno fa dalla Sampdoria. Sicuramente la formula sarà prestito biennale con diritto di riscatto: la cifra può essere fissata a 38 milioni.

Redazione MilanLive.it

