Calciomercato Milan: offerto il posto da titolare a Kabak, gli agenti spingono per il Bayern Monaco.

Oggi il Milan ha visto di nuovo gli agenti di Ozan Kabak. La società rossonera avrebbe individuato in lui il miglior rinforzo possibile in difesa. Ha tutto ciò che vuole Elliott Management dal punto di vista economico e anagrafico.

Ma è forte, tanto. In Turchia è considerato uno dei migliori nel suo ruolo. Di proprietà dello Stoccarda, lo lascerà per 15 milioni, cifra stabilita nella clausola rescissoria in caso di retrocessione. Secondo Sky Sport, c’è ancora un po’ di differenza fra l’offerta del Milan e la richiesta degli agenti del giocatore. Entro venerdì è prevista una risposta.

Per Calciomercato.com, invece, il club rossonero gli avrebbe proposto un ruolo da titolare. Ed è questo quello che pare interessare maggiormente al giocatore, che però ha anche un’importante offerta dal Bayern Monaco. Gli agenti spingono per la soluzione bavarese, dove però non avrebbe possibilità di giocare con continuità. Il turco invece preferirebbe il Milan proprio per il posto da titolare.

Kabak sembra aver chiesto a Paolo Maldini altri giorni per prendere una decisione. Una decisione rinviata ancora. Il Milan attende fiduciosa: c’è ottimismo, ma il Bayern Monaco è una minaccia molto forte. In ogni caso, la società rossonera ha fatto il possibile per provare ad acquistarlo. C’è anche un’offerta di ingaggio molto interessante: pare 1 milione a stagione. Vedremo quale sarà la scelta del giocatore turco.

