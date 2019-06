Milan News: la società ha ufficializzato l’arrivo di Ganz sulla panchina della squadra femminile.

Maurizio Ganz è il nuovo allenatore del Milan femminile. Dopo il divorzio da Carolina Morace (pare per divergenze con Leonardo), la società è andata alla ricerca del profilo migliore per la crescita delle nostre ragazze.

La scelta è ricaduta sull’ex attaccante, con un passato in maglia rossonera. Da tecnico finora non ha avuto grandi esperienze. Adesso ha deciso di accettare questo ruolo alla guida del Milan femminile. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del club:

“AC Milan comunica che, a partire dal 1° luglio p.v., affiderà la guida tecnica della Prima Squadra Femminile a Maurizio Ganz.

Il contratto avrà una durata di due anni, fino al 30 giugno 2021. Maurizio Ganz sarà operativo in vista del raduno, previsto nell’ultima settimana di luglio, a cui seguirà un programma di incontri amichevoli di pre-season. Il collaboratore di Ganz sarà Davide Cordone“.

Non ci sono ancora date ufficiali sugli impegni della squadra femminile in questa estate. Nel frattempo è ancora in corso il Mondiale femminile dove l’Italia oggi giocherà ottavi con la Cina. La speranza è che le nostre ragazze possano rientrare alla base il più tardi possibile.

Infine le dichiarazioni di Paolo Maldini su Ganz: “Maurizio ha sempre espresso nella sua carriera spiccate doti di leadership e mentalità con una cifra tecnica significativa. Sono certo che, grazie alla sua guida tecnica, le nostre ragazze continueranno il proprio percorso di crescita individuale e collettivo, a beneficio del nostro Club“.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it