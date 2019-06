Calciomercato Milan: dalla Turchia parlano di un incontro tra l’agente di Ozan Kabak e la dirigenza del Bayern Monaco. Il giocatore sarebbe propenso a scegliere il club bavarese.

In questi giorni si sono susseguite tantissime notizie sul giovane Ozan Kabak. Oggi dalla Turchia parlano di un accordo prossimo con il Bayern Monaco. Il difensore centrale potrebbe dunque restare ancora in Bundesliga dopo l’esperienza allo Stoccarda.

Il portale “trtspor.com.tr” riferiscono di un incontro tra l’agente di Kabak, il direttore amministrativo del Bayern Karl-Heinz Rummenigge e il direttore sportivo Salihamidzic. Pare dunque che il gicoatore sia sulla strada che dallo Stoccarda, lo porterà direttamente in Baviera. Vedremo se l’indiscrezione nelle prossime ore verrà confermata o meno. Da giorni il Milan attende una decisione da parte del giocatore, al quale è già stata avanzata una proposta economica importante ed è stato illustrato il progetto in rossonero dallo stesso Maldini.

Kabak al Bayern Monaco: addio Milan?



Kabak è un difensore centrale classe 2000, un profilo davvero molto interessante ed ha soltanto 19 anni. Bravo anche coi piedi, infatti spesso ha ricoperto anche il ruolo davanti da mediano di centrocampo.

Addirittura nei giorni scorsi la redazione di Sky Sport Deutschland aveva riferito che il Bayern Monaco si era defilato nella corsa al difensore turco, nonostante fosse in contatto con gli agenti. Il che faceva apparire tutto come un via libera definitivo per il Milan. E adesso la questione sembra essersi complicata, con il Bayern tornato nuovamente e prepotemente in corsa.

Dalla propria parte i rossoneri avevano fornito maggiori garanzie al giocatore di giocare da titolare al fianco di Alessio Romagnoli, dunque maggiori possibilità per mettersi in mostra. Il fascino del Bayern in ricostruzione e che punta prepotentemente a vincere la Champions League la prossima stagione, potrebbe concretamente (e probabilmente anche giustamente) invertire ogni discorso.

Sappiamo bene che il Milan necessità di rinforzare in maniera importante l’attuale rosa. Servono calciatori di assoluto valore che vadano a far fare il salto di qualità alla squadra di Marco Giampaolo. E Kabak poteva essere uno di quelli.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

