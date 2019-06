Calciomercato Milan: la Fiorentina vuole Biglia per farne il “nuovo Pizarro”.

La permanenza di Lucas Biglia al Milan non è sicura. Il centrocampista argentino ha 33 anni e un contratto in scadenza a giugno 2020. Inoltre, il suo ingaggio da 3,5 milioni di euro netti annui potrebbe spingere la società a cederlo.

Considerando l’età del giocatore e la sua situazione contrattuale, non è ovviamente facile trovare un club disposto a fare un investimento. L’ex capitano della Lazio è a bilancio per circa 6,4 milioni di euro netti e una cessione sotto questa cifra genererebbe una minusvalenza al Milan. Comunque, non mancano le squadra interessate a lui.

Secondo le ultime indiscrezioni circolate, è soprattutto al Fiorentina a farci un pensiero. Il Corriere dello Sport oggi conferma che Biglia piace ai viola, che vogliono un elemento di esperienza a centrocampo. Uno in grado di aiutare i compagni più giovane, come fece già David Pizarro in passato. Il direttore sportivo Daniele Pradé prese il cileno nel 2012, facendone un perno della mediana della squadra allenata anche allora da Vincenzo Montella. Ora l’idea è quella di prendere Biglia, che comunque ha un ingaggio abbastanza alto e pertanto la Fiorentina dovrà essere brava a trovare un accordo sia con lui che con il Milan.

