Calciomercato Milan, il Valencia vuole Castillejo: prezzo fissato.

Samuel Castillejo potrebbe essere uno dei giocatori ceduti dal Milan nella prossima sessione estiva del calciomercato. Lo spagnolo è un esterno offensivo e nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo è difficilmente collocabile.

Gennaro Gattuso a volte lo aveva impiegato da seconda punta nel 4-4-2, però l’ex Villarreal dà il meglio sulla fascia destra d’attacco. E’ la classica ala alla quale piace puntare l’avversario in velocità e rientrare poi sul piede mancino. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara ascolteranno eventuali offerte per il giocatore.

Calciomercato Milan, il Valencia punta Castillejo

Castillejo ha mercato in Spagna e non gli dispiacerebbe fare ritorno nella Liga. Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, conferma l’interesse del Valencia nei suoi confronti. Il Milan valuta il cartellino del calciatore sui 18 milioni di euro. Marcelino ha valorizzato il 24enne di Malaga ai tempi del Villarreal e lo vorrebbe nuovamente con sé.

Prossimamente dovrebbe esserci un contatto diretto tra Manuel Garcia Quilon, agente di Samu, e la dirigenza rossonera per parlare del futuro. Se a Casa Milan arriveranno delle proposte ritenute congrue, ci sarà il via libera alla cessione. Difficile che il club decida di trattenere un elemento che tatticamente non è bel collocabile nel modulo di Giampaolo. Inoltre c’è la necessità di effettuare alcune operazioni in uscita, sia per esigenze di bilancio che per avere risorse da reinvestire. Maldini, Boban e Massara stanno lavorando intensamente su tutti i fronti. La squadra verrà rinforzata per puntare alla qualificazione in Champions League. I tifosi sperano di ricevere buone notizie presto.

