Calciomercato Milan: tre soluzioni possibili per arrivare a Torreira, coinvolti Rodriguez, Kessie e Ceballos.

Lucas Torreira vuole il Milan. L’uruguagio non è contento a Londra, così come non lo è la sua famiglia. E questo giocherebbe a favore dei rossoneri. Ma l’Arsenal è un osso duro e non regalerà niente.

I Gunners non lo vogliono cedere. Se il giocatore insisterà per andar via, allora la richiesta sarà di almeno 40 milioni. Lo scorso anno è stato pagato 30 milioni dalla Sampdoria, dopo un anno da protagonista la valutazione si è inevitabilmente alzata. I rossoneri avrebbero pronta la prima offerta: prestito biennale oneroso a 5 milioni, riscatto obbligatorio a 30. Difficile che gli inglesi accettino. Ci sono però delle soluzioni per ammorbidirli: o una contropartita tecnica oppure un acquisto importante da parte loro. Ed è qui che entrano in gioco Dani Ceballos, Franck Kessie e Ricardo Rodriguez.

Calciomercato Milan, le opzioni per Torreira

La Gazzetta dello Sport di oggi propone tre soluzioni per la buona riuscita di questa trattativa. La prima riguarda Kessie, uno dei giocatori che non pare rientrare nel progetto di Marco Giampaolo. L’ivoriano è valutato circa 25 milioni, quindi bisognerebbe aggiungere un conguaglio. In Premier League può esaltare le sue caratteristiche, mentre con il nuovo tecnico in rossonero potrebbe fare un po’ di fatica. L’altra alternativa chiama in causa Rodriguez, il terzino sinistro milanista: l’Arsenal ha più volte espresso gradimento per lo svizzero, il Diavolo potrebbe offrirlo – anche in questo caso più conguaglio – per poi sostituirlo con Theo Hernandez, trattativa già avanzata fra Paolo Maldini e il Real Madrid. Infine, a proposito di Real, c’è l’opzione Ceballos. Il centrocampista piace ai rossoneri, ma è un’operazione difficilissima. L’Arsenal si è fatto avanti e potrebbe prenderlo per 50 milioni e quindi librare Torreira, anche se i due hanno ruoli leggermente diversi. Ma l’arrivo dello spagnolo a Londra renderebbe più morbidi gli inglesi, che potrebbero quindi aprire alle soluzioni economiche proposte dal Milan.

Redazione MilanLive.it

