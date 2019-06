Calciomercato Milan: Veretout pensa ai rossoneri, ma c’è il forte inserimento del Napoli.

Continuano ad arrivare aggiornamenti sul fronte Jordan Veretout, che non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Il centrocampista ha sul piatto le offerte di Roma e Milan. E attenzione al forte inserimento del Napoli delle ultime ore.

Stando a quanto scrive Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, l’offerta dei giallorossi per il francese è molto importante a livello economico: si parla di un ingaggio da 2,7 milioni che può aumentare di un milione netto in caso di qualificazione in Champions League. Ma nella testa di Veretout al momento ci sarebbe il Milan. Che quindi pare in vantaggio. I rossoneri hanno offerto 2,5 milioni di stipendio, mentre alla Fiorentina hanno già fatto sapere che non vogliono andare oltre i 18 milioni. Ma, come scritto sopra, attenzione al Napoli, che sta per liberarsi di un centrocampista e potrebbe tornare con forza sul giocatore della Fiorentina.

Infatti gli azzurri stanno cedendo Amadou Diawara alla Roma nel merito dell’affare Kostas Manolas, che passerà alla squadra di Carlo Ancelotti. Si libera quindi uno slot a centrocampo e Veretout potrebbe tornare di moda. Il francese in questi giorni è a Napoli in vacanza, dove ha parlato con Mario Giuffredi per capire qual è la miglior destinazione. Si tratta ad oltranza. Sono attese novità nelle prossime ore.

TORREIRA: “MILAN? NESSUN CONTATTO, SONO FELICE ALL’ARSENAL”

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it