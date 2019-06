Calciomercato Milan, Torreira dal ritiro dell’Uruguay commenta le ultime notizie sul suo futuro.

Sono ormai costanti gli accostamenti di Lucas Torreira al Milan, dove Marco Giampaolo lo accoglierebbe a braccia aperte dopo averlo allenato alla Sampdoria. Il club rossonero si sta muovendo per accontentare il nuovo allenatore.

Il giocatore ha parlato oggi è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Uruguay, impegnato nella Copa America. Il centrocampista dell’Arsenal ha risposto alle varie notizie che stanno circolando sul suo futuro: «Non sono a conoscenza di un interesse del Milan – riportano i colleghi di Goal.com -. Nessuno mi ha chiamato. Oggi gioco in Premier League e sono felice di far parte dell’Arsenal. L’adattamento non è stato semplice, ma ora sto pensando solo alla squadra. Sono felice di essere a Londra».

Torreira ha smentito le indiscrezioni che lo danno come deciso a trasferirsi al Milan. Nega che vi siano stati contatti con il club rossonero e afferma di essere contento di giocare in Premier League nell‘Arsenal. Da vedere se la smentita del calciatore sia solamente qualcosa fatto appositamente, di facciata, oppure se corrisponda alla verità dei fatti. In questo momento lui è impegnato a dare il 100% in Copa America con l’Uruguay e probabilmente non vuole distrazioni riguardanti il calciomercato. Al termine della competizione si saprà effettivamente quale sarà il suo futuro. Nel suo Paese danno l’ex Sampdoria di ritorno in Serie A.

