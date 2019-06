Calciomercato Milan, Torreira vuole raggiungere Giampaolo in rossonero: le ultime notizie.

Il Milan intende fare di tutto per regalare Lucas Torreira a Marco Giampaolo. Il nuovo mister rossonero ha allenato il giocatore alla Sampdoria e lo vorrebbe nuovamente nella sua squadra.

Ovviamente bisogna fare i conti con l’Arsenal, che un anno fa ha speso 30 milioni di euro per comprarlo. Il centrocampista uruguaiano è un titolare nella formazione di Unai Emery e i Gunners per meno di 40 milioni non lo cedono. Il Milan ci sta provando e prepara l’offerta. L’idea è quella di partire da un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto.

La dirigenza rossonera punta molto sulla volontà di Torreira, che tornerebbe di corsa in Italia. Anche se all’Arsenal il suo rendimento è stato positivo, l’adattamento alla vita in Inghilterra non è stato semplice. Intanto il giornalista uruguaiano Santiago Arroz su Twitter ha fornito un aggiornamento che conferma le indiscrezioni delle scorse ore: «Fonti vicine a Torreira mi hanno informato che il giocatore ha parlato con Gazidis e Giampaolo al telefono. Il giocatore è stato convinto che il Milan è un club che vuole vincere trofei».

Sources close to #Torreira have informed me the player has spoken to #Gazidis and #Giampaolo on the phone, and he’s been convinced that Milan is a club that wants to win trophies. As of now, the only way #Torreira will stay is if he receives a lifetime supply of “Yerba mate”.

— Santiago Arroz (@SantiagoArroz) 26 giugno 2019