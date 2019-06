Calciomercato Milan, offerta all’Arsenal per Torreira. Si aspetta la scelta di Kabak.

Lucas Torreira è un obiettivo primario del Milan per rinforzare il centrocampo, non è un segreto. Marco Giampaolo ha indicato il suo nome alla società, che sta facendo il possibile per accontentarlo.

Il giocatore ha voglia di tornare in Italia e c’è già l’ok per un trasferimento a Milano. L’agente Pablo Bentancourt ha già avuto contatti con il Milan, il quale deve però accordarsi con l’Arsenal adesso. L’intesa non è facile da raggiungere, visto che i Gunners un anno fa hanno investito 30 milioni di euro e adesso ne vogliono circa 40 per cederlo. L’obiettivo di Unai Emery a centrocampo è Dani Ceballos, valutato 45-50 milioni dal Real Madrid.

Calciomercato Milan, pronta l’offerta all’Arsenal per Torreira: le ultime notizie

Secondo Sportmediaset, il Milan è pronto a mettere sul piatto un’offerta di prestito biennale da 7 milioni con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Un totale da 37 milioni, cifra vicina ai 40 milioni che l’Arsenal desidera. Secondo Sky Sport la proposta rossonera sarebbe invece di prestito oneroso a circa 5 milioni con obbligo di riscatto tra i 25 e i 30 milioni. Nelle prossime ore si capirà meglio la situazione, se l’Arsenal aprirà ad una formula come quella pensata dal Diavolo o se vorrà solamente una cessione a titolo definitivo.

Alcuni rumors avevano fatto emergere la possibilità che nell’operazione venisse inserito uno tra Franck Kessie e Ricardo Rodriguez. Da capire se effettivamente i Gunners saranno disponibili a prendere uno dei due giocatori del Milan, ritenuti non incedibili dal club rossonero. In particolare il terzino svizzero è considerato sacrificabile, dato che Paolo Maldini ha deciso di dare l’assalto a Theo Hernandez del Real Madrid. Per quanto concerne Ozan Kabak, 19enne difensore dello Stoccarda, il 30 giugno scade la sua clausola rescissoria da 15 milioni e pertanto entro tale data si attende una sua decisione. Sono Milan e Bayern Monaco le due squadre in pole position.

