Hjulmand obiettivo per il centrocampo, ma lo Sporting spara alto: le cifre

Morten Hjulmand resta uno dei principali obiettivi del Milan per rinforzare il centrocampo, ma la strada che porta al regista danese è tutt’altro che in discesa. Ruben Amorim conosce bene il giocatore dai tempi dello Sporting Lisbona e lo considera il profilo ideale per dare equilibrio e personalità alla mediana rossonera.

L’ostacolo principale è rappresentato dalle richieste del club portoghese, che valuta il cartellino dell’ex Lecce intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra importante, destinata ad alimentare le riflessioni della dirigenza di via Aldo Rossi, soprattutto dopo gli investimenti già programmati per rinforzare gli altri reparti.

Su Hjulmand, inoltre, resta viva la concorrenza di altri top club europei, tra cui l’Atletico Madrid e alcune società di Premier League. Il Milan continua a seguirne gli sviluppi, ma difficilmente affonderà il colpo senza un abbassamento delle richieste economiche dello Sporting. Amorim lo aspetta, ma l’operazione, almeno per il momento, resta complicata.