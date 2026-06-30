Mattia Liberali potrebbe tornare al Milan in vista della prossima stagione con il giovane talento del Catanzaro che, a distanza di un anno potrebbe far ritorno in rossonero.
Classe 2007, il trequartista è un obiettivo di Ruben Amorim che lo apprezza molto dopo averlo visto all’opera in Serie B con la maglia giallorossa. Un affare che i rossoneri potrebbero chiudere grazie alla percentuale sulla rivendita attorno al 50% che il club ha sulla cessione di Liberali.
Il giocatore avrebbe qualche dubbio sui progetti del Milan dopo quanto accaduto un anno fa, ma c’è da dire che la dirigenza rossonera è profondamente cambiata a distanza di dodici mesi.